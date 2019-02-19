Игроки "Шахтера" передали немалую сумму на восстановление спортзала возле фронта на Донбассе

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Игроки "Шахтера" передали немалую сумму на восстановление спортзала возле фронта на Донбассе

Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. Во время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, получил значительные повреждения. На восстановление спортзала будет направлено более 2 миллионов гривен. Эти деньги поступили от игроков донецкого "Шахтера".

С предложением помочь в восстановлении выступили игроки "Шахтера". Работы уже начались. Строители обещают завершить ремонт в течение двух месяцев.

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"Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и сделать остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведения спортивных соревнований в Украине – это хорошо, однако мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой шаг со своей стороны, хотим принести людям радость, чтобы они знали: о них не забывают", – рассказал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Отметим, что ранее ФК "Шахтер" уже передавал детям в Красногоровке мячи и экипировку.

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Красногоровка благотворительность
Источник: 24 Канал
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