Игроки "Зари" рассказали о штрафах в команде после прихода Скрипника

Летом луганскую "Зарю" возглавил украинский тренер Виктор Скрипник. Хотя сам он почти 20 лет провел в Германии, где выступал за "Вердер", и даже был главным тренером команды. Привез он с собой и некоторые новые правила для игроков.

Одно из нововведений Скрипника – штрафы за опоздания.

"У нас ввели штрафы, казна теперь пополняется ежедневно. Чаще всего - за опоздание. Я еще не опаздывал, но частый гость в нашей бухгалтерии Леван Арвеладзе", – рассказал Дмитрий Хомченовский.

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Под запретом также пользование телефонами перед тренировками и матчами.

"Когда заезжаем на базу, все выключаются. Я исполняю роль "гаишника". Если кто достал телефон, у меня не прокатывает "Я посмотрел время" – сразу идет штраф. Почему меня выбрали? Никита Каменюка-капитан, меня избрали вице-капитаном. Он собирает дань, а я показываю с кого собирать", – рассказал Никита Шевченко.

Но в команде добавились не только штрафы. Ноу-хау Скрипника: теперь после матчей футболисты в автобусе поют.

"Я никогда раньше, когда ездил в автобусе с командами, не слышал песен. Выиграли, проиграли: сели и тишина. Сейчас песни поют", – сказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.



Виктор Скрипник (ФК "Зоря")

"Да ничего, я просто стараюсь быть с ними открытым, честным. Говорю, что команда должна существовать сначала в раздевалке, а потом это все автоматически переносится на поле. Мне кажется, мои слова доходят до людей, а они видят эту работу и наши результаты на поле", – сказал Скрипник.