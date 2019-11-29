Игроку "Ромы" разбили голову монетой во время матча Лиги Европы: видео

Итальянская "Рома" матч Лиги Европы сыграла на выезде против турецкого "Истанбул Башакшехир". В этом матче полузащитник Лоренцо Пеллегрини получил травму – ему разбили голову монетой, которую бросили с трибун.

Неприятный инцидент в матче произошел на 54-й минуте встречи. Игрок как раз в этот момент готовился подать угловой, как в его голову прилетел металлический предмет.

Dal settore dei tifosi dell’Istanbul Basaksehir viene lanciato un oggetto contro #Pellegrini. Il trequartista ha perso sangue dalla testa.



#IBFKRoma #ASRoma #UEL pic.twitter.com/X1rok2lKSl — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 28, 2019

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Пеллегрини оказали помощь за пределами поля. Однако он вернулся в игру. К этому времени "Рома" уже была впереди 3:0. Пеллегрини отметился двумя результативными пасами. Стоит отметить, что покинул поле Пеллегрини на 71-й минуте. Его заменил Ченгиз Ундер.