Игры легенд: мастерство Шевченко на выставочных матчах
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – некоторые из легендарных спортсменов уже полностью потеряли форму, а вот некоторые кажется могли бы и прямо сейчас выйти на поле. К таким мы с гордостью отнесем Андрея Шевченко, который является постоянным участником выставочных матчей, где всегда вносит свою лепту в командное дело.
Также в выпуске:
Эмиль, Отто и Микка – это финны, которые являются бывшими профессиональными игроками в пинг-понг. Все они имеют опыт выступлений за национальную сборную своей страны. В какой-то момент ребята решили, что просто играть в маленький теннис для них мало, поэтому создали проект – Понгфинити.
Смотрите видео программы "Спорт наизнанку":
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