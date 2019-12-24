Игры легенд: мастерство Шевченко на выставочных матчах

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – некоторые из легендарных спортсменов уже полностью потеряли форму, а вот некоторые кажется могли бы и прямо сейчас выйти на поле. К таким мы с гордостью отнесем Андрея Шевченко, который является постоянным участником выставочных матчей, где всегда вносит свою лепту в командное дело.

Также в выпуске: Эмиль, Отто и Микка – это финны, которые являются бывшими профессиональными игроками в пинг-понг. Все они имеют опыт выступлений за национальную сборную своей страны. В какой-то момент ребята решили, что просто играть в маленький теннис для них мало, поэтому создали проект – Понгфинити. Смотрите видео программы "Спорт наизнанку":