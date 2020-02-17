Игры Непокоренных: как американцы делятся опытом с украинскими ветеранами – фото, видео
Тренеры и военнослужащие из Америки приехали в Украину, чтобы подготовить ветеранов к Играм Непокоренных – международных спортивных соревнований в паралимпийском стиле. Как проходит подготовка и чем американцев поразили украинские ребята – читайте дальше.
Павел Ковальский участвовал в боях за Дебальцево. Во время вражеских обстрелов военный получил контузию и закрытую черепно-мозговую травму. Но несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Павел начал вести активный образ жизни. На следующих Играх Непокоренных будет представлять Украину.
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"Выступаю я в дисциплинах гребли, на тренажерах и в стрельбе из лука. Также мы узнали, что будем выступать в баскетболе на колясках. Вчера первый раз попробовали", – рассказал Ковальский
Тренировка ветеранов
В Украине не было тренеров для баскетболистов и волейболистов на колясках, поэтому на тренировку пригласили специалистов из США и Великобритании. Те от результатов, которые продемонстрировали украинские ветераны на тренировках – в восторге.
Я хочу сказать, что ваши ребята очень быстро учатся. Уже на первой тренировке, только сели в коляски, они уже все поняли. Мы гораздо быстрее продвигаемся, чем я планировала. Уже прошли от обычной техники работы с инвалидной коляской до того, как защищаться и нападать на соперника,
– отметила тренер сборной США по баскетболу на колясках Ханна Волкер.
После тренировок ветераны двух стран делились опытом реабилитации. К тому же, не только физической, но и психологической. Каждый рассказал о том, что именно их мотивировало и вернуло к нормальной жизни.
Американцы приехали в Украину, чтобы учить наших ветеранов
"Находясь здесь, я как смотрю в отражение нашего прошлого. Я вижу именно то, где мы были 8 – 10 лет назад. Мы очень серьезно работали, чтобы построить собственную систему. И я уверена, вы это сделаете быстрее чем мы", – сказала советник Управления Министра обороны США Марша Гонзалес.
Впереди еще несколько совместных тренировок. В этом году Украина станет одной из 19 стран-участниц соревнований, которые пройдут в городе Гаага, что в Нидерландах.
20 украинских ветеранов и действующих военных будут соревноваться в девяти видах спорта:
- легкая атлетика;
- стрельба из лука;
- плавание;
- пауэрлифтинг;
- гребля на тренажерах;
- велоспорт;
- баскетбол;
- волейбол;
- регби.
Что такое Игры Непокоренных?Это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Их в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – чествование военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.
В 2017 году украинские спортсмены впервые выступили на соревнованиях в Торонто. Тогда они завоевали 14 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые). В 2018 году украинцы в Сиднее завоевали 20 медалей (7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые). В 2020 году Украина уже в третий раз примет участие в международном соревновании.
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