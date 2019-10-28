Всемирные игры военнослужащих завершились в Китае: результаты украинских спортсменов

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Украинские спортсмены завоевали 33 медали на Всемирные игры военнослужащих в Китае
Украинские спортсмены завоевали 33 медали на Всемирные игры военнослужащих в Китае / Минобороны

В китайском городе Ухане 27 октября завершились Всемирные игры военнослужащих. По результатам соревнований украинские военнослужащие заняли 10 место в общекомандном зачете и завоевали 33 индивидуальных награды.

В целом украинские спортсмены завоевали 5 золотых медалей, 13 серебряных и 15 бронзовых, сообщает Министерство обороны Украины.

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Завоевать золотые медали для Украины сумели:

  • Наталья Прищепа – легкая атлетика (бег на 800 метров);
  • Игорь Рейзлин – фехтование (шпага, личный зачет);
  • Павел Коростылев – стрельба (крупнокалиберный пистолет на 25 метров, личный зачет);
  • Наталья Кальныш, Леся Леськив и Анна Ильина (винтовка на 50 метров лежа, командный зачет);
  • Сергей Фролов — плавание (дистанция 1 500 метров, вольный стиль).

ігри нескорених, результати українських військових
Таблица выступлений украинских военных

Домой возвращаются с серебряными медалями:

  • Сергей Смелик – легкая атлетика (бег на 200 метров);
  • Виктор Шумик – легкая атлетика (спортивная ходьба на 20 километров);
  • Анна Плотицына – легкая атлетика (бег на 100 метров с барьерами);
  • Наталья Прищепа – легкая атлетика (бег на 1 500 метров);
  • Анна Рыжикова – легкая атлетика (бег на 200 метров с барьерами);
  • Юлия Левченко – легкая атлетика (прыжки в высоту);
  • Олег Колодий и Александр Горшковозов – прыжки в воду (синхрон, трамплин 3 метра);
  • Елена Кивицкая, Фейби Бежура, Инна Бровко и Алина Комащук – фехтование (шпага, командный зачет);
  • Павел Коростылев – стрельба (скорострельный пистолет на 25 метров, личный зачет);
  • Наталья Кальныш, Леся Леськив и Анна Ильина – стрельба (винтовка на 50 метров, командный зачет);
  • Денис Кесиль – плавание (дистанция на 200 метров, баттерфляй);
  • Сергей Фролов – плавание (дистанция 800 метров, вольный стиль);
  • Василий Шуптар – вольная борьба.

Ігри нескорених, результати українських військових
Всего украинские воины завоевали 33 медали

Кроме того, еще 15 украинских воинов-спортсменов завоевали "бронзу":

  • Сергей Будза – легкая атлетика (спортивная ходьба на 50 километров);
  • Анна Чубковцова – легкая атлетика (бег на 100 метров с барьерами);
  • Анастасия Брызгина, Анна Рыжикова, Екатерина Климюк и Мария Миколенко – легкая атлетика (эстафета 4×400 метров);
  • Ирина Геращенко – легкая атлетика (прыжки в высоту);
  • Олег Колодий – прыжки в воду (трамплин 1 метр);
  • Юрий Цап, Алексей Стаценко, Роман Свичкарь и Андрей Ягодка – фехтование (сабля, командный зачет);
  • Фейби Бежура, Елена Воронина, Алина Комащук и Юлия Бакастова – фехтование (сабля, командный зачет);
  • Алина Комащук – фехтование (шпага, личный зачет);
  • Мария Скора – дзюдо;
  • Виталий Матюшенко, Виталий Цьома, Андрей Бибко и Василий Гилянчук – военное пятиборье (полоса препятствий);
  • Александр Петрив, Юрий Колесник и Павел Коростылев – стрельба (скорострельный пистолет на 25 метр, командный зачет);
  • Наталья Кальныш – стрельба (винтовка на 50 метров);
  • Никита Коптелов – плавание (дистанция 200 метров, брасс);
  • Сергей Фролов – плавание (дистанция 400 метров вольный стиль);
  • Алла Белинская – борьба.

Украинские спортсмены на Всемирных играх военнослужащих: смотрите фото

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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