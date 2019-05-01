Икер Касильяс перенес инфаркт во время тренировки, его срочно госпитализировали

Вратарь "Порту" Икер Касильяс был госпитализирован после того, как во время тренировки у него случился сердечный приступ.

По сообщению официального сайта "Порту" Икеру Касильясу стало плохо во время тренировки. Его сразу госпитализировали, диагностировав у него инфаркт миокарда. Ему пришлось сделать катетеризацию (процесс введения катетера).

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Вратарь находится в больнице, его жизни уже ничто не угрожает. Однако вряд ли футболист вернется на поле в этом сезоне.