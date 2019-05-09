Imagine Dragons выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

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Imagine Dragons выступят в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Imagine Dragons выступят в финале Лиги чемпионов в Мадриде / rollingstone.com

Рок-группа Imagine Dragons выступит на торжественной церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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Рок-группа Imagine Dragons, известная своими хитами Believer, Radioactive и Thunder, сыграет за несколько минут до начала противостояния английских грандов.

"Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для одних из самых горячих поклонников спорта на планете. В Мадриде будет отличное шоу", – заявил в комментарии сайту УЕФА вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс.

Напомним, в финале Лиги чемпионов в Киеве выступила британская певица Дуа Липа.

Как это было: Грандиозное выступление Imagine Dragons в Киеве: чем запомнится концерт

 

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Теги: LifeStyle Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
Источник: 24 канал
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