Imagine Dragons выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

Рок-группа Imagine Dragons выступит на торжественной церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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Рок-группа Imagine Dragons, известная своими хитами Believer, Radioactive и Thunder, сыграет за несколько минут до начала противостояния английских грандов.

"Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для одних из самых горячих поклонников спорта на планете. В Мадриде будет отличное шоу", – заявил в комментарии сайту УЕФА вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс.

Напомним, в финале Лиги чемпионов в Киеве выступила британская певица Дуа Липа.

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