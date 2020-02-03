Иммобиле поиздевался над несколькими защитниками и забил унизительный гол: видео

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле продолжает демонстрировать футбол высокого качества. В чемпионате Италии Иммобиле забил уже 25 голов за 22 матча.

В 22 туре Серии А "Лацио" с Иммобиле принимал СПАЛ. Уже на 3 минуте хозяева открыли счет в игре. 24-й гол в сезоне провел Чиро Иммобиле.

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В середине первого тайма, когда на табло был счет уже 2:0, Чиро провел свой 25-й гол в Серии А за сезон. 29-летний форвард поиздевался над защитниками и голкипером СПАЛа.

Иммобиле получил пас недалеко от центра поля и сблизился с вратарем, который вышел на перехват.

Голкипер Етрит Бериша пытался угнаться за дриблингом Иммобиле на линии штрафной. Но Чиро ловко перебросил его, и мяч парашютом влетел в ворота.

Видео второго гола Иммобиле (*смотрите с 42 секунды)

Благодаря двум мячам Чиро оторвался в гонке бомбардиров от нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

Польский нападающий забил на три гола меньше. Но Чиро сыграл на 2 матча больше, чем Левандовский.

"Лацио" разгромил СПАЛ со счетом 5:1. После 21 тура в чемпионате Италии "Лацио" занимает 3-ю строчку. Отставание от лидирующего "Ювентуса" – 5 очков.