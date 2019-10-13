Импровизация: почему дебют Усика не впечатлил

Александр Усик успешно дебютировал в хэвивейте. Украинец чрезвычайно прогнозируемо победил ветерана Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой после седьмого раунда. Но дебют Саши не поразил и в этом не его вина.

Импровизация с обеих сторон

Уизерспун оказался срочной заменой, так как промоутеру Эдди Хирну нужно было спасать шоу в Чикаго. Кроме того, Александр провел подготовительный лагерь и ждать больше не было возможности. На первый план вышел не первый соперник Усика, а галочка о самом дебюте. Переносить бой во второй раз – не вариант.

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Уизерспуна, который уже может разводить пчел, вытянули из пенсии. Это стало заметно уже после первых двух раундов. Тяжелые ноги и дыхание – следствие отсутствия серьезной подготовки. Следовательно, то, что Чазз не выдержит всю дистанцию ​​боя, было очевидным.

Перед поединком бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что Усику нужно получить яркую победу, чтобы заявить о себе. Но бой оказался неинтересным, потому что Уизерспун ничего не смог предложить.

Чазз смирился с ролью мешка... Почему? Вероятно из-за того, что он даже не готовился к поединку с Усиком. Бой был импровизацией с обеих сторон, ведь Александр также не готовился конкретно к американцу. Другой вопрос, как Усик будет противостоять боксеру, который целенаправленно будет готовиться к поединку против украинца...

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И пусть не вводит в заблуждение то, что Усик не пропустил много ударов. Скорее всего, это результат не хорошей обороны Саши, а плохой атаки Чазза. Следовательно, мы не получили ответ, может ли Усик держать удар от супертяжа... В идеале лучше об этом не знать.

Усик сделал все от себя зависящее: хорошо двигался и исполнил большое количество точных ударов (139 против 21 у Уизерспуна) – это было прогнозируемо.



Статистика ударов Усик – Уизерспун / boxingscene.com

Единственное, что пугает, вид Александра после поединка. Лицо Усика после 21-го удара выглядит не лучше, чем после изнурительного поединка с Майрисом Бриедисом...

Что дальше?

Тайрон Спонг и Карлос Такам усложнили бы жизнь Усику. Камерунец, хотя и имеет 38 лет, как и Уизерспун, однако провел большее количество топ-матчей. Такам в прекрасной форме и не выглядит мешком. Усику все же следует подумать над организацией поединка с Карлосом.

Спонг – оказывается был бы идеальным оппонентом. Единственным недостатком Тайрона было то, что он не прирожденный супертяж. Следовательно, бой с Усиком де-факто был бы в крузервейте. Но Спонг более напористый и быстрый, чем Такам и тем более Уизерспун. Обладая мощным ударом, он мог бы создать серьезные проблемы Усику, который не безгрешен в обороне.

Впрочем, бой этих боксеров вряд ли произойдет. Спонг провалил допинг-тест и ему будет сложно отмыть это пятно. Так, Спонг уже заявил, что его последняя допинг-проба оказалась отрицательной. Однако она бралась через неделю после первой. Следовательно, употребление допинга можно было скрыть...

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Сам Усик после поединка заявил, что хочет драться за титул, но не против провести промежуточный бой. Усик соскучился по боксу и это заметно. Так же заметно, что Александру рано выходить против Джошуа, Уайлдера или Фьюри. Один-два промежуточных боя с более серьезными соперниками ответят, насколько Александр готов к супертяжелому весу.

Усику было бы хорошо проверить силы в поединке с Кубратом Пулевым, Джозефом Паркером, Луисом Ортисом или Диллианом Уайтом...