В Индии 15-летняя девочка проехала с травмированным отцом 1200 километров на велосипеде

В Индии 15-летняя девочка Джиоти Кумари проехала с травмированным отцом Моханом Пасваном 1200 километров на велосипеде, чтобы отвезти его в родное село Бихар.

Из-за коронавирусный карантин у девочки с отцом не стало денег и способа добраться домой другим образом. Об этом сообщает AFP.

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Отеагировал на нее и глава Федерации велоспорта Индии Онкар Сингх, который пригласил Джоти попробовать себя в отборе в национальную велоспортивную команду.

"Она проехала такое расстояние за семь дней со своим отцом и определенным грузом. Думаю, в ней что-то есть ... такая выносливость. Можем попробовать ее взять", – сказал Сингх.

Правда, попробовать Джоти Кумари себя в профессиональном велоспорте удастся только после снятия карантина, введенного из-за коронавируса.

Интересно, что данный поступок оценила Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, назвав его "прекрасным подвигом выносливости и любви".