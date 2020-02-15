Индийский бегун побил рекорд легендарного Болта во время гонки с буйволами – видео

Во время традиционной гонки с буйволами "Камбала", которая проходит в Индии, местный бегун Сриниваса Гауда превзошел мировой рекорд ямайца Усэйна Болта на стометровке.

Бегун Сринивас Гауда преодолел стометровую отметку за 9,55 секунды, сумев побить рекорд Болта – 9,58 сек. Это достижение не будет зафиксировано официально, однако индийский спортсмен все равно стал героем на родине.

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Отметим, что полная дистанция гонки с буйволами составляет 142 метра. Участники бегут по рисовому полю, заполненному водой.

Узнав о своем достижении, 28-летний индиец отметил заслугу своих напарников: двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.

Индийский бегун побил рекорд Усэйна Болта: смотрите видео