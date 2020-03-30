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Это не шутки: инфицированный коронавирусом игрок сборной Украины обратился к людям – видео

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Вячеслав Бобров / БК "Фуэнлабрады"

Форвард "Фуэнлабрады" и сборной Украины Вячеслав Бобров обратился к людям с просьбой соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.

Ранее у Боброва был обнаружен коронавирус. Баскетболист находится в киевской больнице.

Важно У игрока сборной Украины Вячеслава Боброва диагностировали коронавирус

Своим примером я хочу показать, что коронавирус – это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице Киева. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к ситуации с коронавирусом. Соблюдайте правила гигиены, без нужды не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиками.

Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на 100%. Риск заражения высок. Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте мест большого скопления людей. Я понимаю, что очень трудно сидеть в закрытом помещении, но лучше находиться дома и быть здоровым, чем быть в больнице и лечиться. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих,
– сказал Бобров в своем Instagram.

  • С началом карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила своих игроков домой, в том числе и Боброва.
  • В текущем сезоне Лиги АСВ украинец сыграл в 21 матче, в среднем за игру набирая по 7,1 очка и делая 3,2 подбора.

Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Баскетбол
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