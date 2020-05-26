"Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий
Клубы первой лиги Украины получили от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) письмо с вариантами обмена клубами с Премьер-лигой (УПЛ). Клубам предлагают три варианта обмена с УПЛ и второй лигой. Принять решение нужно до 27 мая.
21 мая клубы первой лиги проголосовали за непродление турнира в классическом формате из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает 24 канал.
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Затем встал вопрос, кто выйдет в Премьер-лигу, а кто вылетит во вторую лигу.
На момент остановки чемпионата лидером был "Рух", на второй строчке – "Волынь". "Минай", "Ингулец", "Агробизнес" и "Оболонь-Бровар" набрали равное количество очков.
Но по дополнительным показателям третью строчку удерживает "Минай".
ПФЛ разработала три варианта, согласно которым будет определено, кто выйдет в УПЛ, а кто опустится во вторую лигу.
Вариант 1
Первые шесть команд в турнирной таблице ("Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар") играют между собой соревнования за право участия в УПЛ.
Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям Минздрава Украины разрешено проведение футбольных матчей. Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.
Очки, полученные в чемпионате первой лиги, не учитываются.
Команды, занявшие первое, второе и третье места в этих соревнованиях, переходят в УПЛ.
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Вариант 2
"Рух" и "Волынь" переходят в УПЛ. Остальные четыре клуба играют между собой соревнования за право участия в чемпионате УПЛ.
Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям Минздрава Украины разрешено проведение футбольных матчей.
Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.
Очки, полученные в чемпионате первой лиги, не учитываются.
Вариант 3
Клубы доигрывают матчи, которые остались между этими командами согласно календарю чемпионата первой лиги.
Очки, набранные исключительно в очных матчах чемпионата первой лиги между этими командами, сохраняются.
Клубы, команды которых заняли первое, второе и третье места в турнирной таблице соревнований первой лиги по результатам этих матчей, переходят в Премьер-лигу.
Также ПФЛ направила клубам три варианта обмена командами между первой, второй и Любительскими лигами.
- 13-14-е места первой лиги не покидают турнир, а 1-2-е места двух групп второй лиги выходят в первую лигу, если у них есть соответствующий аттестат. 15-16-е места первой лиги в двух матчах разыграют место во втором по силе дивизионе Украины с 3-м местами второй лиги. В следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. Из второй лиги клубы не вылетают.
- Никто не вылетает из первой лиги, 1-2-е места второй лиги выходят в первую лигу, а в следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. 3-и места второй лиги остаются там же, как и последние.
- 13-14-е места первой лиги остаются в турнире, 15-16-е вылетают во вторую, следующий сезон проходит с 18 командами. 1-3-е места второй лиги выходят в первую, а остальные не вылетают.
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