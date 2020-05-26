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"Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий

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Кто выйдет в премьер лигу Украины 2020
Кто выйдет в УПЛ / facebook.com/fcIngulets

Клубы первой лиги Украины получили от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) письмо с вариантами обмена клубами с Премьер-лигой (УПЛ). Клубам предлагают три варианта обмена с УПЛ и второй лигой. Принять решение нужно до 27 мая.

21 мая клубы первой лиги проголосовали за непродление турнира в классическом формате из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает 24 канал.

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Затем встал вопрос, кто выйдет в Премьер-лигу, а кто вылетит во вторую лигу.

На момент остановки чемпионата лидером был "Рух", на второй строчке – "Волынь". "Минай", "Ингулец", "Агробизнес" и "Оболонь-Бровар" набрали равное количество очков.

Но по дополнительным показателям третью строчку удерживает "Минай".

ПФЛ разработала три варианта, согласно которым будет определено, кто выйдет в УПЛ, а кто опустится во вторую лигу.

Вариант 1

Первые шесть команд в турнирной таблице ("Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар") играют между собой соревнования за право участия в УПЛ.

Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям Минздрава Украины разрешено проведение футбольных матчей. Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.

Очки, полученные в чемпионате первой лиги, не учитываются.

Команды, занявшие первое, второе и третье места в этих соревнованиях, переходят в УПЛ.

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Вариант 2

"Рух" и "Волынь" переходят в УПЛ. Остальные четыре клуба играют между собой соревнования за право участия в чемпионате УПЛ.

Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям Минздрава Украины разрешено проведение футбольных матчей.

Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.

Очки, полученные в чемпионате первой лиги, не учитываются.

Вариант 3

Клубы доигрывают матчи, которые остались между этими командами согласно календарю чемпионата первой лиги.

Очки, набранные исключительно в очных матчах чемпионата первой лиги между этими командами, сохраняются.

Клубы, команды которых заняли первое, второе и третье места в турнирной таблице соревнований первой лиги по результатам этих матчей, переходят в Премьер-лигу.

Также ПФЛ направила клубам три варианта обмена командами между первой, второй и Любительскими лигами.

  1.  13-14-е места первой лиги не покидают турнир, а 1-2-е места двух групп второй лиги выходят в первую лигу, если у них есть соответствующий аттестат. 15-16-е места первой лиги в двух матчах разыграют место во втором по силе дивизионе Украины с 3-м местами второй лиги. В следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. Из второй лиги клубы не вылетают.
  2. Никто не вылетает из первой лиги, 1-2-е места второй лиги выходят в первую лигу, а в следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. 3-и места второй лиги остаются там же, как и последние.
  3. 13-14-е места первой лиги остаются в турнире, 15-16-е вылетают во вторую, следующий сезон проходит с 18 командами. 1-3-е места второй лиги выходят в первую, а остальные не вылетают.
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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