"Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий

Клубы первой лиги Украины получили от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) письмо с вариантами обмена клубами с Премьер-лигой (УПЛ). Клубам предлагают три варианта обмена с УПЛ и второй лигой. Принять решение нужно до 27 мая.

21 мая клубы первой лиги проголосовали за непродление турнира в классическом формате из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает 24 канал.

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Затем встал вопрос, кто выйдет в Премьер-лигу, а кто вылетит во вторую лигу.

На момент остановки чемпионата лидером был "Рух", на второй строчке – "Волынь". "Минай", "Ингулец", "Агробизнес" и "Оболонь-Бровар" набрали равное количество очков.

Но по дополнительным показателям третью строчку удерживает "Минай".

ПФЛ разработала три варианта, согласно которым будет определено, кто выйдет в УПЛ, а кто опустится во вторую лигу.

Вариант 1

Первые шесть команд в турнирной таблице ("Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар") играют между собой соревнования за право участия в УПЛ.

Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям Минздрава Украины разрешено проведение футбольных матчей. Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.

Очки, полученные в чемпионате первой лиги, не учитываются.

Команды, занявшие первое, второе и третье места в этих соревнованиях, переходят в УПЛ.

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Вариант 2

"Рух" и "Волынь" переходят в УПЛ. Остальные четыре клуба играют между собой соревнования за право участия в чемпионате УПЛ.

Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям Минздрава Украины разрешено проведение футбольных матчей.

Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.

Очки, полученные в чемпионате первой лиги, не учитываются.

Вариант 3

Клубы доигрывают матчи, которые остались между этими командами согласно календарю чемпионата первой лиги.

Очки, набранные исключительно в очных матчах чемпионата первой лиги между этими командами, сохраняются.

Клубы, команды которых заняли первое, второе и третье места в турнирной таблице соревнований первой лиги по результатам этих матчей, переходят в Премьер-лигу.

Также ПФЛ направила клубам три варианта обмена командами между первой, второй и Любительскими лигами.