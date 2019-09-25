Ингулец – Карпаты: онлайн-трансляция 1/16 финала Кубка Украины

Перволиговый "Ингулец" в рамках 1/16 финала Кубка Украины встретится с львовскими "Карпатами", которые представляют Favbet Лигу. Посмотреть поединок Кубка Украины можно онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Ингулец" – "Карпаты" начнется в 17:00. Игру можно посмотреть на клубном канале "Ингульца" на YouTube.

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Ингулец – Карпаты онлайн-трансляция

В прошлом году "Ингулец" и "Карпаты" встретились в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Основное время матча завершилось ничьей 1:1, причем львовяне отыгрались в конце матча.

"Ингулец" сумел вырвать победу в серии пенальти. Впоследствии команда дошла до финала турнира, в котором проиграла "Шахтеру".