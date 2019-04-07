Ингулец – Карпаты: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины

В воскресенье, 7 апреля, "Ингулец" принимает львовские "Карпаты". Это матч четвертьфинала Кубка Украины. Онлайн-трансляция поединка на сайте Спорт24.

Сначала матч должен был состояться в поселке Петрово, где выступает "Ингулец". Однако местный стадион вмещает лишь около 1700 зрителей. В то время как игра вызвала повышенный интерес среди болельщиков. Поэтому матч перенесли в Александрию на стадион "Ника".

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Матч начнется в 14:00. Победитель этой встречи выйдет в полуфинал Кубка Украины.

Параллельно с этим матчем проходит еще один – "Львов" принимает "Зарю".

Видеотрансляция матча Ингулец – Карпаты