"Ингулец" примет "Зарю" на стадионе в селе, начало матча Кубка Украины перенесли

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Клетка на стадионе "Ингульца" для болельщиков команды-гостей
Клетка на стадионе "Ингульца" для болельщиков команды-гостей

В среду, 17 апреля, состоится матч полуфинала кубка Украины между "Ингульцом" и "Зарей". Игра состоится в поселке Петрово, Кировоградской области.

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ разрешил проведение кубкового матча 17 апреля на стадионе "Ингулец". Начало игры – в 16:00.

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Матч покажет телекомпания "Кремень ТВ". Данный матч будет показан минимум тремя камерами, а трансляция будет доступна на YouTube. Ссылка на просмотр будет опубликована ближе к матчу. Также посмотреть онлайн матч "Ингулец" – "Заря" можно будет на сайте Спорт24.

Напомним, что четвертьфинальный поединок против "Карпат" команда первой лиги проводила на стадионе "Ника" в Александрии.

Второй матч 1/2 финала между ФК "Днепр-1" и "Шахтером" начнется в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" 17 апреля в 18:30.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Заря
Источник: 24 канал
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