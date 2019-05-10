"Ингулец" в стиле "Тоттенхэма" одержал победу перед матчем с "Шахтером": видео

В 28 туре Первой лиги чемпионата Украины "Ингулец" дома обыграл "Оболонь-Бровар" со счетом 3:2.

Ингулец – Оболонь-Бровар 3:2

Голы: Акименко, 73, Кучеренко, 85, Козак, 90+2 – Кузин, 21, Мединский, 33

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После первого тайма команда из Петрово уступала 0:2, однако во втором тайме сумела изменить ход игры и вырвать победу.

"Ингулец" не мог забить до 73-й минуты, но потом понеслась: голы Акименко и Кучеренко, удаление у "Оболонь-Бровар" на 91-й, победный гол на 92-й.

К слову, футболистам "Ингульца" удался камбэк "Тоттенхэма" в матче против "Аякса" в полуфинале Лиги чемпионов, только англичанам понадобилась 41 минута на три гола, а петровцам – всего 19.

Напомним, уже 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене" "Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Видео голов и обзор матча Ингулец – Оболонь-Бровар

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