"Ингулец" сенсационно победил "Зарю" и сыграет в финале Кубка Украины

Клуб из Первой лиги Украины "Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины сезона 2018/2019. Команда из села Петрово первый в истории клуб, который пробился в финал Кубка Украины, играя в низшей лиге. "Ингулец" на своем поле победил "Зарю" и гарантировал себе участие в финале.

Ингулец – Заря 2:1

Голы: Запорожец, 15 Щедрый, 39 – Чеберко, 45+1

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В предыдущем раунде "Ингулец" несколько сенсационно выбил львовские "Карпаты". Скромный клуб победил львовян в серии пенальти. "Заря" также выбила львовский клуб. Луганчане на выезде одолели ФК "Львов". Таким образом, в полуфинале встретились обидчики Львова.

"Заря" с начала матча взялась за дело. Уже на второй минуте Александр Караваев из пределов штрафной нанес мощный удар, но вратарь "Ингула" спас партнеров. В течение первых минут "Заря" заметно владела территориальным преимуществом, однако не воплотила ее в гол. А вот едва ли не первая возможность "Ингулца" завершилась голом. Балан на фланге легко прошел защитников "Зари" и прострелил на Запорожца. Евгений без проблем отправил мяч в сетку – 1:0.

На 22 минуте "Заря" ответила опасным моментом возле Михайличенко. Защитник гостей присоединился к атаке команды на левом фланге и с острого угла пробил по воротам Ситникова. Но мяч пролетел мимо. Луганские футболисты продолжили давить на "Ингулец", однако им не удавалось довести атаку до конца.

"Ингулец", который играл на контратаках, на 39 минуте сумел удвоить преимущество. Футболисты из поселка Петрово заработали штрафной на половине поля гостей, который прекрасно выполнил Щедрый. Артем сделал коварный навес в штрафную луганчан и мяч залетел в ворота Фелипе так и не коснувшись ни одного игрока – 2:0.

До завершения первого тайма отличиться в "Заре" мог Силас. Бразилец пробил с дальней дистанции, но Ситников парировал мяч, который коварно отскочил от газона. Арбитр компенсировал четыре минуты к первому тайму и луганчанам удалось улучшить ситуацию. Чеберко забил курьезный "гол в раздевалку" и команды ушли отдыхать при счете 2:1.

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Сразу после перерыва Сичинава мог восстановить преимущество "Ингула" в два гола. Грузин опасно прорвался по левому флангу и неточно пробил по воротам "Зари". Гости же за несколько минут ответили опасными ударами Лунева и Хомченовского. С течением времени "черно-белые" все больше спешили, поэтому команды играли практически без центра поля.

"Ингулец" полностью закрылся на своей половине поля и решил отбиваться. Подопечные Сергея Лавриненко изредка проводили контратаки, которые в основном завершались потерями мяча. На 70-й минуте бдительность голкипера "Ингула" проверил Силас дальним ударом. Ситников парировал сложный выстрел. Через минуту возможность отличиться упустил Будковский, который головой пробил точно в руки Ситникова.

На 81 минуте Будковский потерял еще одну возможность сравнять счет. Филипп неудачно замкнул навес и с близкого расстояния не попал в ворота "Ингулца". Во втором тайме арбитр компенсировал целых шесть минут, но массовые атаки "Зари" не закончились даже острым ударом. Таким образом, "Ингулец" сенсационно победил 2:1 и вышел в финал.

Финал Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье. Хозяином финала будет победитель пары СК "Днепр-1" – "Шахтёр".

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