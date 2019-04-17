Ингулец – Заря: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

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Ингулец - Заря смотреть онлайн матч 17 апреля 2019 - трансляция 1/2 Кубка Украины
Ингулец – Заря смотреть онлайн

Несколько неожиданный участник полуфинала Кубка Украины – перволиговый "Ингулец" – за право выступить в финале сразится с луганской "Зарей". Матч между командами в поселке Петрово состоится в среду, 17 апреля. Онлайн матча – на сайте Спорт24.

Матч между "Ингульцем" и "Зарей" начнется в 16:00. Федерация футбола Украины разрешила провести матч в поселке Петрово, где стадион вмещает немного больше 2 тысяч зрителей. Однако из-за этого перенесли начало матча.

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Стоит отметить, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк обещал не выпустить команду на игру, если бы матч перенесли с Петрового. Хотя четвертьфинальный поединок против "Карпат" клуб провел в Александрии.

Онлайн-трансляция матча Ингулец – Заря

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Заря
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