Игроки "Динамо" посетили Чернобыль: Почувствовали атмосферу катастрофы и увидели пугающие вещи

Датский легионер "Динамо" Миккель Дуелунд поделился впечатлениями от посещения Чернобыля. Зону отчуждения Дуелунд посетил вместе с уругвайцем Карлосом Де Пеной.

Датский футболист признался, что в Чернобыле ему было очень жутко.

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Это был невероятный опыт. Там произошли ужасные события в прошлом. Я давно знаю о Чернобыле и хотелось побывать там. Хочу отметить, что в Чернобыле очень жутко. Мы почувствовали атмосферу катастрофы и увидели пугающие вещи,

– цитирует Дуелунда сайт "Динамо".

Также датский полузащитник заявил, что в будущем планирует посетить другие украинские города.

Пока хочу остановиться на Киеве. Чернобыля нам хватило. Но в целом мне нравится узнавать больше об Украине. Поэтому, в планах на будущее – посетить другие украинские города,

– резюмировал Миккель.

Дуелунд перешел в "Динамо" летом 2018 года. Из-за многочисленных травм Миккель сыграл за "бело-синих" только 13 матчей. В его активе гол и результативная передача.

Что известно про аварию на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.



Реактор был полностью разрушен, а в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Из Киевской области были эвакуированы около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Чернобыль в цифрах: инфографика 24 канала