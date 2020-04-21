Иностранный клуб отправил игрока сборной Украины на самоизоляцию
Польский футбольный клуб "Лех" объявил о выходе из двухнедельного отпуска, который был вызван карантином. Игрок сборной Украины Богдан Бутко отправлен на самоизоляцию.
"Лех" сообщил о возобновлении тренировок на своем официальном сайте. Команда все еще не может тренироваться на поле, но теперь возвращается контроль над индивидуальными занятиями дома.
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"Лех" сообщил, что защитник Богдан Бутко был в Украине во время Пасхи.
Поэтому после возвращения в Польшу Бутко вынужден придерживаться обязательного карантина и не выходить из дома.
При этом тренировки Богдана ничем не отличается от других футболистов.
- Бутко перешел в "Лех" зимой из "Шахтера" на правах аренды. До карантина Богдан провел за польский клуб всего 2 матча.
- Недавно Бутко заявил, что из-за карантина, возможно, больше не сыграет за польский клуб.
- Аренда Бутко заканчивается 30 июня. Хотя, если сезон в Польше будут доигрывать летом, есть вероятность, что соглашение продлят.
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