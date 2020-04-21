Иностранный клуб отправил игрока сборной Украины на самоизоляцию

Польский футбольный клуб "Лех" объявил о выходе из двухнедельного отпуска, который был вызван карантином. Игрок сборной Украины Богдан Бутко отправлен на самоизоляцию.

"Лех" сообщил о возобновлении тренировок на своем официальном сайте. Команда все еще не может тренироваться на поле, но теперь возвращается контроль над индивидуальными занятиями дома.

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"Лех" сообщил, что защитник Богдан Бутко был в Украине во время Пасхи.

Поэтому после возвращения в Польшу Бутко вынужден придерживаться обязательного карантина и не выходить из дома.

При этом тренировки Богдана ничем не отличается от других футболистов.

Бутко перешел в "Лех" зимой из "Шахтера" на правах аренды. До карантина Богдан провел за польский клуб всего 2 матча.

Недавно Бутко заявил, что из-за карантина, возможно, больше не сыграет за польский клуб.

Аренда Бутко заканчивается 30 июня. Хотя, если сезон в Польше будут доигрывать летом, есть вероятность, что соглашение продлят.

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