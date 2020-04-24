Иностранный клуб заявил, что хочет удержать легионера "Динамо"

Турецкий клуб "Анкарагюджю" хочет продлить контракт с легионером "Динамо" Жерсоном Родригесом. Футболист сборной Люксембурга выступает за "Анкарагюджю" на правах аренды.

Президент "Анкарагюджю" Фатих Мэрт заявил о желании продлить контракт с Родригесом, сообщает Ajansspor.

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Он заявил, что говорил с Жерсоном и его агентом. Президент "Анкарагюджю" опроверг информацию, что "Фенербахче" предлагал контракт Родригесу.

Также мы встретились с футболистом и "Динамо". Мы хотим продлить контракт с игроком. У нас нет опции продления соглашения, но есть устная договоренность с киевским клубом,

– сказал Мэрт.

Родригес стал игроком "Динамо" в начале действующего сезона. Киевляне заплатили за трансфер 2 миллиона евро.

Из-за плохих отношений с тренерским штабом "Динамо" решило отдать Родригеса в аренду.

Тренерскому штабу "Динамо" якобы надоело безразличное отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

Зимой на правах аренды игрок перешел в "Анкарагюджю". В 7 матчах чемпионата Турции Родригес забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Динамо" якобы готово продать Родригеса не меньше, чем за 5 миллионов евро. Однако трансферная стоимость футболиста составляет меньше, чем 2 миллиона евро.

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