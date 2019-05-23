Иностранный тренер посетит Киев, чтобы договориться о контракте с "Динамо"

Киевское "Динамо", которое летом может сменить главного тренера, вроде бы находится на решающий стадии переговоров с возможным будущим наставником, который заменит белоруса Александра Хацкевича.

Как сообщает Sport Arena, потенциальный тренер киевлян в ближайшее время планирует прибыть в Киев и должен присутствовать на матче киевлян со "Львовом".

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По сообщению ресурса, потенциальный тренер "Динамо" – иностранец. Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба должно быть объявлено после последнего тура чемпионата и окончания срока контракта нынешнего главного тренера Александра Хацкевича.

Среди иностранных специалистов в прессе называли имя бывшего тренера сборной Англии по футболу шведа Свена-Йорана Эрикссона. Также кандидатами на пост главного тренера киевлян являются спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Накануне "Динамо" сыграло 30-й тур чемпионата Украины против "Шахтера". Команды разошлись миром в Харькове. После матча Александр Хацкевич, общаясь с прессой, рассказал, что летом клуб планирует усилиться новыми футболистами.