Иностранный тренер со скандалом покинул клуб УПЛ
Защитник "Олимпика" Дмитрий Гришко рассказал об увольнении с тренерского мостика дончан Жулио Сезара.
Спорт 24 писал, что 19 августа "Олимпик" уволил с поста главного тренера Жулио Сезара. Дмитрий Гришко сообщил, что Жулио Сезар даже не попрощался с командой.
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Жулио Сезара действительно не было, он не приехал попрощаться с командой. Мы написали в группу слова поддержки и благодарности, но он счел нужным сделать так.
Не скажу, что с ним работалось дискомфортно, но как получилось – так получилось. Если бы я знал причины, то их, наверное, и не было бы. Было бы все по-другому,
– сказал Гришко телеканалу "Футбол 1".
Напомним, после 4 туров УПЛ "Олимпик" не имеет в активе ни одного пункта и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Временно исполняющим обязанности наставника стал Игорь Климовский.
Также недавно появилась информация, что бывший игрок киевского "Динамо" Горан Саблич может стать наставником "Олимпика".