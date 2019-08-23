Иностранный тренер со скандалом покинул клуб УПЛ

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Жулио Сезар со скандалом покинул "Олимпик"
Жулио Сезар со скандалом покинул "Олимпик" / ФК "Олимпик"

Защитник "Олимпика" Дмитрий Гришко рассказал об увольнении с тренерского мостика дончан Жулио Сезара.

Спорт 24 писал, что 19 августа "Олимпик" уволил с поста главного тренера Жулио Сезара. Дмитрий Гришко сообщил, что Жулио Сезар даже не попрощался с командой.

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Жулио Сезара действительно не было, он не приехал попрощаться с командой. Мы написали в группу слова поддержки и благодарности, но он счел нужным сделать так.

Не скажу, что с ним работалось дискомфортно, но как получилось – так получилось. Если бы я знал причины, то их, наверное, и не было бы. Было бы все по-другому,
– сказал Гришко телеканалу "Футбол 1".

Напомним, после 4 туров УПЛ "Олимпик" не имеет в активе ни одного пункта и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Временно исполняющим обязанности наставника стал Игорь Климовский.

Также недавно появилась информация, что бывший игрок киевского "Динамо" Горан Саблич может стать наставником "Олимпика".

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Теги: Спорт ФК Олимпик Футбол
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