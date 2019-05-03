Иностранный тренер возглавил украинский клуб

Футбольный клуб "Минай", который выступает во Второй лиге Украины, назначил специалиста из Эстонии Кирилла Куренко временно исполняющим обязанности главного тренера.

Руководство закарпатского клуба решило принять заявление об отставке Игоря Харьковщенко.

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Кирилл Куренко в "Минае" работает с января этого года. Именно тогда его назначили куратором ДЮСШ "Минай".

Эстонец непосредственно тренером работал в клубах Эстонии, Испании (команда ІІІ дивизиона), Швеции, Хорватии. Последнее место работы – юношеские команды ФК "Риека".

Под руководством этого наставника "Минай" проведет заключительные 5 матчей Второй лиги. После окончания чемпионата руководство клуба назовет имя главного тренера команды.

Сейчас закарпатцы удерживают четвертую позицию, имея в своем активе 34 очка. В пяти матчах закарпатцы получили только одну победу.

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