"Инспектировали заведение": обвиненный в рейдерстве министр Гутцайт прокомментировал скандал

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт опроверг обвинения в рейдерстве. Борец вольного стиля Богдан Грицай опубликовал видео, на котором Гутцайт якобы пытается захватить олимпийский колледж. Министр убеждает, что колледж инспектировали.

На видео комиссия инспектировала заведение

Грицай опубликовал видео за 2018 год, на котором Гутцайт находится возле колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве. Гутцайт рассказал, что колледж инспектировала комиссия, информирует "Главком".

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По словам министра, на сайте КГГА есть распоряжение мэра Виталия Кличко от 27 июня 2018 года о создании комиссии по проверке использования бюджетных средств Олимпийским колледжем имени Поддубного.

Он заявил, что распоряжение было реакцией на обращение педагогов и их беспокойство относительно руководства колледжа. "Главком" опубликовал письмо преподавателей.

Гутцайт убеждает, что входил в комиссию. В то время, как утверждает министр, он был директором Департамента молодежи и спорта.

Собственно, на этом видео, комиссия и инспектировала заведение. Но тогда руководство колледжа не впустило комиссию осуществить проверку. Мы вызвали полицию и этот вызов, конечно, задокументированный,

– заявил Гутцайт.

Версия Грицая

Богдан Грицай, который стал известен после публичных конфликтов с Александром Усиком, считает, что землю пытаются "отобрать".

По словам спортсмена, колледж расположен на 16 гектарах столичной земли и является "лакомым куском для застройщиков, приближенных к мэру Киева".

Борец убеждает, что одним из исполнителей "плана ликвидации колледжа" был Гутцайт.

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Также на видео Гутцайт позвонил Руслану Савлохову – тогдашнему тренеру сборной Украины по вольной борьбе. Министр говорит, что пытался выяснить, кто такой Грицай.

"Я не знал с виду ни Грицая, ни еще одного парня, который был рядом и тоже представился представителем сборной по борьбе. Хотел спросить Руслана Сослановича, что это за борцы", – добавил министр.