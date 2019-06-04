Instagram разблокировал аккаунт модели, что выбежала на игре Лиги чемпионов: ее новое видео
Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт модели Кинси Тадеуш Волански, которая стала главной "звездой" финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
Число подписчиков модели, которая выбежала на поле во время финального матча, уже достигло 2,5 миллиона.
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Накануне Instagram заблокировал страницу модели. Вероятно, это было связано с ее поступком во время матча в Мадриде.
Однако сегодня страница девушки, которая снималась для журналов Maxim и Sports Illustrated, снова доступна.
Волански опубликовала видео со своим забегом и написала, что она вернулась.
Однако впоследствии Instagram снова заблокировал ее страницу.
В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" легко победил "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Это шестой титул для английского клуба.