Instagram заблокировал страницу модели, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Известная модель Кинси Тадеуш Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", получила наказание за свой поступок.

Страницу модели в Instagram заблокировали после того, как она выбежала на футбольное поле.

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Число подписчиков модели, которая снималась для журналов Maxim и Sports Illustrated, после знаменитого забега по полю "Ванда Метрополитан" увеличилась вдвое – с 300 тысяч до 600.

Через це дівчина отримала бан від соцмережі. Її акаунт в Instagram виявився заблокований, ймовірно, у зв'язку з подіями, які відбулися на стадіоні в Мадриді.

У фіналі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" легко переміг "Тоттенхем" з рахунком 2:0. Це шостий титул для англійського клубу.