Интер – Милан: где смотреть онлайн миланское дерби

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что его подопечный Игорь Харатин хочет принять венгерское гражданство.

Спорт24 писал, что наставник сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировочный лагерь "Ференцвароша", где обсудил возможность натурализации украинского полузащитника команды Игоря Харатин.

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"Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал: "Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем".

Тренеры венгерской сборной проявляют к нему интерес. Со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты отвечаешь требованиям, разговоры про сборную.

В конце концов, из "Ференцвароша" можно попасть и в национальную команду Украины. В моем представлении и Игорь Харатин, и Александр Зубков прогрессируют, растут в игровом плане. Мы разговаривали на эту тему с Андреем Шевченко, и это уже его прерогатива, вызвать футболистов или нет. Я могу лишь дать оценку состоянию игроков, с которыми работаю", – сказал Ребров в интервью изданию Zbirna.com.

Стоит отметить, что в Харатина есть венгерские корни, и сейчас он не считается легионером в местном чемпионате, но уже в следующем сезоне он будет обязан сменить футбольное гражданство, чтобы не считаться иностранцем.