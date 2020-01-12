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Феерическая игра Малиновского помогла "Аталанте" добыть ничью с "Интером": видео

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Интер – Аталанта: результат и видео голов

"Аталанта" украинца Руслана Малиновского сыграла вничью с "Интером" (1:1) в матче 19 тура чемпионата Италии.

Интер – Аталанта 1:1

Голы: Мартинес, 4 – Гозенс, 76
Нереализованный пенальти: Мюриэль, 85

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"Интер" был в шаге от второго поражения в сезоне Серии А. В домашнем матче с "Аталантой" Лаутаро открыл счет уже на 4-й минуте, образцово сыграв с Лукаку по центру – 1:0.

Счет долго оставался неизменным, но "Аталанте" удалось отыграться под занавес встречи. Приятно, что в голе принял участие Руслан Малиновский, который вышел на замену по ходу матча. На 75-й минуте украинец поборолся за верховой мяч в штрафной "Интера", игровой снаряд отлетел Гозенсу, который и сравнял счет.

В конце матча Руслан мог принести гостям три очка, но пенальти заработанный украинцем, не реализовал Мюриэль.

"Интер" набрал 46 очков, единолично возглавив турнирную таблицу минимум на сутки. "Ювентус" отстает на один пункт, а "Аталанта", набрав 35 зачетных баллов, догнала "Рома" – у обоих клубов равенство по очкам, но римляне идут выше по дополнительным показателям.

Интер – Аталанта видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Аталанта ФК Интер
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