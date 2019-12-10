Интер – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Интер – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / GETTY IMAGES

10-го декабря миланский "Интер" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов примет каталонскую "Барселону". Посмотреть топ-матч можно онлайн и по телевидению.

Матчи Лиги чемпионов в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на канале "Футбол 2" будет прямая трансляция игры. Начало трансляции в 21:50. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Интер" – "Барселона" можно на сайте Oll.tv. И напомним, что доступ к трансляции требует регистрации и платный.

Доступ к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) составляет 109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят оба канала "Футбол" и Setanta.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "Наполи" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Обзор матча "Интер" – "Барселона" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Барселона ФК Интер
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