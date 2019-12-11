"Интер" обидно проиграл "Барселоне" и остался за бортом Лиги чемпионов: видео

В 6 туре Лиги чемпионов "Интер" принимал каталонскую "Барселону". Итальянский клуб потерпел поражение, которая оставила "Интер" за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

Интер – Барселона 1:2

Голы: Лукаку, 44 – Перес, 23 Фати, 87

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В матче с "Барселоной" определялась судьба миланского клуба в Лиге чемпионов. Победа позволяла "Интеру" гарантированно сыграть в 1/8 финала. А вот ничья или поражение оставляли меньше шансов, поскольку нужно было надеяться на неудачу "Боруссии" Дортмунд в игре со "Славией".

Для "Барселоны" игра не имела никакого турнирного значения. Это подтвердил стартовый состав "блауграны", в котором вышли Нето, Жуниор, Тодибо, Ваге, Аленья и Перес. В то же время Антонио Конте выставил боевую одиннадцатку.

Результативная перестрелка

Обе команды довольно резво начали игру. На 8 минуте Карлес Перес получил точный пас и нанес удар из пределов штрафной итальянцев. Однако Самир Ханданович выполнил рабочий сейв, не позволив мячу влететь в правый угол ворот.

"Интер" ответил очень острым моментом у Ромелу Лукаку. Бельгиец стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, где сумел "посадить" на пятую точку защитника гостей. Однако удар Ромелу успели заблокировать.

На 19 минуте "нерроадзури" удалось развернуть еще одну опасную атаку, которая завершилась ударом Бираги. Кристиано ворвался в штрафную и откликнулся на передачу с фланга. Выстрел Бираги парировал Нето.

Через 4 минуты "Барселона" неожиданно открыла счет в игре. Гризманн неожиданно сделал передачу в штрафную "Интера". Годин в борьбе с Видалем пытался выбить мяч, но тот попал в Переса, который пробил мимо Хандановича – 1:0.

На 33 минуте "Барселона" едва не удвоила преимущество. После навеса в штрафную мяч оказался у Лангле, который с крайне близкого расстояния не попал в угол ворот Хандановича. Центрбэк простил халатность защитников "Интера".

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Миланцы ответили в итальянском стиле. Мартинес принял вертикальный пас верхом и вторым касанием мощно пробил. Нетто был на месте и вытащил сложный удар. Не сумел спасти Нето "Барселону" на 44 минуте. Лаутаро Мартинес навязал борьбу защитникам и отбросил мяч на Лукаку. Ромелу мощно пробил и мяч после рикошета оказался в воротах – 1:1.

Болезненное фиаско "Интера"

Вторую половину игры команды начали довольно сонно. Первый острый момент "Интер" создал на 61 минуте. Лукаку получил возможность пробить из пределов штрафной, но чудом не переиграл голкипера. Через три минуты Мартинес классно выводил Лукаку лицом к лицу с Нето, но бельгиец не успел к мячу.

Первую возможность во втором тайме "Барселона" получила на 68 минуте. Де Йонг своей передачей вывел на ударную позицию Видаля. Артуро пробил в касание, но немного не попал в правый нижний от Хандановича угол.

На 72 минуте шедевр пытался создать Мартинес. Лаутаро навязал борьбу защитникам и сумел отобрать мяч. Аргентинец быстро добрался до пределов штрафной и мощно пробил. К сожалению для фанов "Интера", мяч закрутился от ворот. Через минуту Нето в очередной спас каталонцев после удара Лукаку.

За достаточно короткий промежуток времени Мартинес сумел дважды отличиться, но голы аргентинца были справедливо отменены из-за офсайда. На 82 минуте "Барселона" могла похоронить шансы "Интера" сыграть в плей-офф Лиги чемпионов после стремительной контратаки. В игре итальянцев оставил Перес, который неудачно распорядился мячом на завершающей стадии атаки.

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Что не смог Перес, удалось дебютанту Фати. 17-летний нападающий "Барселоны", выйдя на замену, точным ударом в угол не оставил шансов Хандановичу, а затем и "Интеру". Итальянцы так и не смогли отыграться.

В параллельном матче "Боруссия" Дортмунд выстрадала победу над "Славией" и набрала 3 очка. Полученные баллы позволили "шмелям" занять второе место в группе F, опередив "Интер".

Интер – Барселона: видеообзор первого тайма