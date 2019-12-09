Интер победит Барселону: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Интер – Барселона прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / fcbarcelona.com

Во вторник, 10 декабря, "Интер" поборется за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский клуб примет каталонскую "Барселону". Букмекеры оценили шансы миланцев одержать победу и гарантировать себе участие в плей-офф.

Интер – Барселона: прогноз

Для "Барселоны" матч на "Джузеппе Меацца" не имеет никакого турнирного значения. В предыдущем туре "сине-гранатовые" гарантировали себе первое место в группе, а затем участие в раунде плей-офф.

Зато "Интер" сейчас удерживает второе место. Чтобы не зависеть от дортмундской "Боруссии", которая набрала такое же количество очков, миланскому клубу нужно побеждать "Барселону". Тогда "нерадзурри" напрямую выйдут в 1/8 финала.

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"Интер" потеряет шансы сыграть в плей-офф, если "Боруссия" наберет после 6 тура хотя бы на очко больше. При равном количестве баллов в следующий раунд выйдет "Интер" благодаря лучшей статистике в противостоянии со "шмелями".

Прогноз Фаворит Спорт

Как бы это странно не было, но на бумаге подопечные Антонио Конте являются фаворитами. Победу "Интера" в матче с "Барселоной" специалисты оценивают коэффициентом 1,63.

Лишенная мотивации "Барселона" рассматривается андердогом матча. Победу "блауграны" эксперты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 4,90. Коэффициент 4,25 на то, что игра завершится ничьей.

Прогноз Pari Match

В предыдущем очном матче "Барселона" сумела вырвать победу 2:1, проигрывая после первого тайма 0:1. Таким образом, команды обменялись победами в таймах. Коэффициент на то, что "Интер" победит хотя бы в одном тайме – 1,35. Если же это не произойдет – 3,05.

Если же "Барселона" одержит победу хотя бы в одном тайме матча в Милане – коэффициент 2,60. Коэффициент на то, что гости не проиграют матч и ТБ 2.5 – 4,70.

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Прогноз 1xbet

В предыдущей игре между клубами голами отмечались только два игрока. Лаутаро Мартинес у "Интера" и Луис Суарес в "Барселоне". Коэффициент на то, что аргентинский нападающий снова сумеет огорчить "Барселону" своим голом – 2.

20 матчей подряд в Лиге чемпионов на выезде не может отличиться Луис Суарес. Коэффициент на гол уругвайца в ворота "Интера" букмекеры оценили коэффициентом 3,24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Интер ФК Барселона
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