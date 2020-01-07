"Интер" благодаря унизительному голу разгромил "Наполи" и вернул себе первое место: видео

6-го января состоялся центральный матч 18 тура Серии А. "Интер" на выезде победил "Наполи" и вернул себе первое место в турнирной таблице.

Наполи – Интер 1:3

Голы: Милик, 39 – Лукаку, 14, 33, Мартинес, 62

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Гостям удалось быстро открыть счет в игре. Лукаку протащил мяч почти через все поле, в то время как Мартинес "стянул" на себя защитников.

Это позволило бельгийскому форварду без помех пробить в нижний угол и мяч от штанги оказался в сетке – 1:0.

Через несколько минут миланцы могли удвоить преимущество. Мощный удар Лаутаро Мартинеса из пределов штрафной парировал Мерет.

В середине первого тайма вратарь "Наполи" все же пропустил второй гол. Лукаку нанес сочный удар, который Мерет должен был отбить. Но голкипер неаполитанцев обидно отбил мяч в свои ворота.

До перерыва подопечные Дженнаро Гаттузо отыграли один гол. Кальехон здорово избежал офсайда и отдал передачу вдоль линии ворот на Милика, который переправил мяч в пустые ворота – 1:2.

После перерыва в воротах "Наполи" расписался Лаутаро Мартинес. Все для аргентинца сделал центрбек хозяев Манолас, который остановил мяч перед воротами. Мартинесу оставалось только переправить его в сетку ворот, что он и сделал.

3:1 – "Интер" одержал убедительную победу и вернул себе первое место в турнирной таблице Серии А. Впрочем, такое же количество очков набрал и "Ювентус".

Наполи – Интер видеообзор матча