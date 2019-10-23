Интер – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 23 октября, миланский "Интер" в центральном матче третьего тура Лиги чемпионов примет немецкую "Боруссию". Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Поединок будет транслировать "Футбол 1".

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Начало трансляции поединка "Интер" – "Боруссия" Дортмунд на канале "Футбол 1" в 21:50. Игра в Милане начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч "Интер" – "Боруссия" Дортмунд легально можно на сайте Oll.tv. Однако, стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

После двух туров "шмели" вместе с "Барселоной" лидеры в группе F. Обе команды набрали по 4 очка. "Интер" и чешская "Славия" делят третью строчку, имея в своем активе по 1 баллу.