"Интер" победил дортмундскую "Боруссию" и закрутил интригу в группе с "Барселоной": видео

В среду, 23 октября, "Интер" в рамках Лиги чемпионов дома победил вице-чемпиона Германии дортмундскую "Боруссию". Победа позволила миланцам выйти на вторую строчку в группе F.

Интер – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Мартинес, 22, Кандрева, 89

Незабитый пенальти: Мартинес, 83 (Интер)

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К поединку обе команды подошли с кадровыми потерями. Хозяева поля не могли рассчитывать на Алексиса Санчеса и Данило Д'Амброзио. В то же время "шмелям" не мог помочь капитан Маркос Ройс и лидер атак Пако Алькасер. Однако Люсьен Фавр вернул в состав Санчо, которого отстранил от предыдущей игры из-за позднего возвращения из сборной Англии.

Первые минуты команды присматривались друг к другу и создавалось впечатление, что Антонио Конте и Люсьен Фавр готовятся к шахматной партии. Однако миланцы неожиданно открыли счет. На 22 минуте Стефан Де Врей не нашел никакого другого решения, как выполнить передачу за спины защитников "шмелей". Лаутаро Мартинес сумел избежать положения вне игры, ведь Нико Шульц не сдержал офсайдной линии. Аргентинец мастерски обработал мяч и переиграл голкипера 1:0.

Казалось, что гол Мартинеса откроет игру, но нет. Команды почти одинаковое количество времени владели мячом, а до конца тайма наиграли только на один острый момент. В компенсированное к первому тайму время Санчо с острого угла пытался переиграть Хандановича. Словенский голкипер сумел оставить ворота нетронутыми, осуществив хороший сейв.

После перерыва Ханданович во второй раз доказал свою квалификацию. На 63 минуте Брандт выстрелил из-за пределов штрафной. Мяч после рикошета летел в правый нижний от вратаря угол. Ханданович вовремя сложился и совершил сейв. Следующий стопроцентный шанс "шмели" имели на 75 минуте. Санчо пробил из пределов штрафной в угол, но защитники не позволили мячу залететь в ворота.

На 83 минуте "Интер" мог снять все вопросы относительно победителя игры. Хуммельс в штрафной сбил Себастьяна Эспозито – пенальти. Одиннадцатиметровый решил исполнить Мартинес, однако Бюрки совершил сейв и оставил свою команду в игре. Но точку в матче миланцам таки удалось поставить. На 89 минуте подопечные Конте сбежали в контратаку. Кандрева вышел на ударную позицию и легко обыграл Бюрки-2: 0.

"Боруссия" физически не имела времени, что отыграться, а затем впервые проиграла в этой кампании. Благодаря победе "Интер" догнал "Боруссию" в турнирной таблице группы F. Теперь оба клуба имеют по 4 очка. Лидирует "Барселона", которая набрала на три балла больше.

Интер – Боруссия Дортмунд видеообзор первого тайма