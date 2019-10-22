Интер – Боруссия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Интер – Боруссия Д: смотреть онлайн матч 22 октября 2019 – Лига чемпионов
Интер – Боруссия прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/Inter

Одним из самых интересных матчей среды, 23 октября, в Лиге чемпионов будет противостояние итальянского "Интера" и немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

Интер – Боруссия. Прогноз

Это матч, где букмекеры не могут определить фаворита встречи. При этом что именно эти две команды между собой и разыграют вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов (при условии, что "Барселона" все же финиширует первой).

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Еще один важный момент – выступление "Интера" в Лиге чемпионов. Если в чемпионате Италии команда начала очень мощно, аж пока не проиграла "Ювентусу" дома (единственное поражение), то в еврокубках пока играет неудачно. В первом матче команда едва спасла ничью против чешской "Славии" дома. А после этого на выезде уступила "Барселоне", хотя забили уже на 3-й минуте встречи.

Несколько лучше выступает "Боруссия". Но не в чемпионате, где команда лишь в предыдущей игре дома прервала серию из трех ничейных матчей. Зато в Лиге чемпионов была ничья с "Барселоной", когда Ройс не забил пенальти, но на выезде без особых проблем была одержана победа над "Славией".

Прогноз букмекеров на матч Интер – Боруссия

Поэтому не стоит удивляться, что ставка на победу "Интера" колеблется 2,2-2,3. На победу "Боруссии" – 3,10-3,30.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Боруссия Д ФК Интер Новости Спорта Спорт Футбол
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