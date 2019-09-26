"Интер" и "Милан" представили два проекта нового стадиона: впечатляющие фото современных арен

Итальянский клуб "Интер" представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с "Миланом". "Нероадзурри" и "россонери" продолжат выступать на одном стадионе.

Вместимость новой арены, которая будет построена возле "Джузеппе Меацца", составит около 60 тысяч.

Смотрите также: Английский "Эвертон" презентовал невероятный дизайн нового стадиона: фото и видео

Общая сумма инвестиций в строительство составит около 1,2 миллиарда евро.

Проект стадиона "The Rings of Milano" принадлежит архитектору Дэвиду Манике.

"The Rings of Milano состоят из двух культовых колец, которые сцеплены и отделены друг от друга в идеальном равновесии, символизируя историю о том, как два клуба навсегда противостоят друг другу и теперь объединены в своем стремлении сохранить одну из самых легендарных традиций Милана", – говорится на сайте "Интера".

Кольца стадиона объединяют в себе как светодиодные, так и архитектурные решения для брендинга и смены команды между матчами. Новый стадион Милана тщательно интегрирован в разработку более широкого генерального плана, который оживит и превратит Сан-Сиро в парк и развлекательный район, чтобы жители Милана могли наслаждаться им круглый год, сохраняя первоначальное расположение поля и переосмысливая его как подарок сообществу, чтобы наслаждаться,

– указано в сообщении.



Проект стадиона The Rings of Milano/ Фото: inter.it

На территории, прилегающей к стадиону, будет построен туристический и развлекательный центр, который даст порядка 3500 рабочих мест.

Второй проект принадлежит компании Populous и называется "Собор" (The Cathedral).

"Собор" черпает вдохновение в двух самых знаменитых зданиях Милана; Дуомо и Галерее Милана", – говорится в сообщении. Фасад здания будет стеклянный.

В сообщении "Интера" говорится, что стадион спроектирован как наиболее устойчивый в Европе: "Галерея естественным образом охлаждается и пассивно нагревается, фотоэлектрические панели выравнивают крышу стадиона, а вся дождевая вода собирается с крыши и используется повторно".



Проект стадиона The Cathedra/ Фото: inter.it

Как известно, весной 2018-го руководство итальянского "Милана" решило снести стадион "Сан-Сиро", который также называется "Джузеппе Меацца". В этом они поддержали другой миланский клуб – "Интер". Обе команды играют домашние матчи на "Сан-Сиро".

"Сан-Сиро" был открыт в 1926 году и уже пережил несколько реноваций. Он принимал матчи двух чемпионатов мира (в 1934 и 1990 годах), два финала Кубка европейских чемпионов (1965 и 1970) и два финала Лиги чемпионов (в 2001 и 2016 годах). Он вмещает 80 тысяч человек. владельцем стадиона являются городские власти Милана.