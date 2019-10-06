Интер – Ювентус: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

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Интер – Ювентус: где смотреть онлайн матч 6 октября 2019 – чемпионат Италии

Итальянские "Интер" и "Ювентус" сыграют принципиальное дерби в воскресенье, 6 октября. Посмотреть его можно будет в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Эксклюзивное право на трансляцию матчей чемпионата Италии в Украине "Медиа группа Украины". Туда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй из них и покажет матч "Интер" – "Ювентус". Начало трансляции в 21:40, сам матч начнется в 21:45.

К слову: Интер – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Насчет онлайн-трансляции матча "Интер" – "Ювентус", то легально она доступна только на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, "Интер" и "Ювентус" идут на первом и втором месте в турнирной таблице Серии А обе команды еще до этого не проигрывали в чемпионате. У "Интера" шесть побед в шести матчах, а у "Ювентуса" пять побед и ничья в матче против "Фиорентины".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Интер Ювентус
Источник: 24 канал
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