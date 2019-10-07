"Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А

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Интер – Ювентус: обзор и счет матча 06.10.2019 – чемпионат Италии
Интер – Ювентус результат матча

"Ювентус" одолел "Интер" (2:1) в матче 7-го тура Серии А 2019/20 и возглавил турнирную таблицу.

Интер – Ювентус 1:2
Голы: Мартинес, 18 (пен.) – Дибала, 4, Игуаин, 80

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"Старая синьора" повела в счете в начале матча. На 4-й минуте Пауло Дибала пробил точно в угол ворот "нерадзурри".

"Интер" отыгрался в середине первого тайма. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. Перед перерывом "Ювентус" вышел вперед, но гол Криштиану Роналду был отменен из-за офсайда у Пауло Дибали.

В концовке встречи "Ювентусу" удалось вырвать победу. Гонсало Игуаин принес Турину три очка. Это первое поражение "Интера" в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, "старая синьора" идет без поражений.

"Ювентус" набрал 19 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 18 пунктами опустился на вторую позицию. В следующем туре 19 октября "Ювентус" дома примет "Болонью". "Интер" 20 октября на выезде сыграет против "Сассуоло".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Ювентус ФК Интер
Источник: 24 канал
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