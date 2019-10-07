"Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
"Ювентус" одолел "Интер" (2:1) в матче 7-го тура Серии А 2019/20 и возглавил турнирную таблицу.
Интер – Ювентус 1:2
Голы: Мартинес, 18 (пен.) – Дибала, 4, Игуаин, 80
Читайте также: "Аталанта" Малиновского одолела "Лечче" Шахова, "Рома" потеряла очки: результаты матчей Серии А
"Старая синьора" повела в счете в начале матча. На 4-й минуте Пауло Дибала пробил точно в угол ворот "нерадзурри".
"Интер" отыгрался в середине первого тайма. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. Перед перерывом "Ювентус" вышел вперед, но гол Криштиану Роналду был отменен из-за офсайда у Пауло Дибали.
В концовке встречи "Ювентусу" удалось вырвать победу. Гонсало Игуаин принес Турину три очка. Это первое поражение "Интера" в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, "старая синьора" идет без поражений.
"Ювентус" набрал 19 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 18 пунктами опустился на вторую позицию. В следующем туре 19 октября "Ювентус" дома примет "Болонью". "Интер" 20 октября на выезде сыграет против "Сассуоло".
Выбор редакции
-
Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетике6 октября , 21:15
-
"Динамо" со скандалом разгромило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти: видео6 октября , 18:56
-
"Шахтер" на классе победил "Днепр-1" и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей: видео6 октября , 15:59