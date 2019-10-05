Интер – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

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Интер – Ювентус: прогноз и ставки на матч 06.10.2019 – чемпионат Италии
Интер – Ювентус: прогноз букмекеров

В воскресенье, 6 октября, состоится так называемое "всеитальянское дерби" – "Интер" будет принимать "Ювентус". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Интер – Ювентус. прогноз

Впервые за несколько лет "Ювентус" получил в "Интере" достойного себе соперника. Поэтому матч в Милане должен показать, готовы ли "нерра дзури" бороться за чемпионство в Италии. Пока в чемпионате дела у "Интера" идут наилучшим образом – шесть побед в шести матчах. Чего не скажешь о Лиге чемпионов. Там команда сначала лишь в конце встречи спасла ничью дома против скромной чешской "Славии". А потом проиграла на выезде "Барселоне", хотя забить удалось уже на третьей минуте встречи.

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"Ювентус" же в этом сезоне не проигрывал. Только сыграл вничью с "Фиорентиной" в чемпионате, а в Лиге чемпионов – против "Атлетико". Оба матча состоялись на выезде.

Матч "Интер" – "Ювентус" состоится в воскресенье, 6 октября. Начало встречи в 21:45

Букмекеры так и не отдали одной из команд преимущество в этом матче. Коэффициенты на победу "Интера" и "Ювентуса" достаточно близкие – 2,7-2,9.

Прогноз PariMatch

У них коэффициент на победу "Интера" 2,70. На то, что "Ювентус" победит "– 2,80. Ничейный результат оценен в 3,20.

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Относительно голов, то у них на азиатском тотале "больше 2,25" стоит коэффициент 1,93. Столько же и на "менее 2,25".

Прогноз Favorit

Их эксперты прогнозируют победу "Интера" с коэффициентом 2,63. Победа "Ювентуса" – 2,83. Ничья – 3,15.

По количеству голов, то в матче их может быть два или три. Да, "тотал матча больше 2,0" оценен в 1,56, а "тотал матча меньше 2,0" – 2,33.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус ФК Интер
Источник: 24 канал
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