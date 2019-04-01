"Лацио" добыл важные три очка в матче с "Интером": видео

В центральном противостоянии 29-го тура чемпионата Италии "Интер" на домашнем поле минимально уступил "Лацио".

Интер – Лацио 0:1

Голы: Милинкович-Савич, 13

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Гости из Рима шокировали "нерадзурри" уже на 13 минуте встречи, результативный удар на счету сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Луис Альберто с угла штрафной навесил на дальнюю штангу, и Милинкович-Савич в борьбе с защитником сумел нанести удар головой – 0:1.

Второй тайм прошел по схожему сценарию: "Интер" владел мячом, но опаснее были атаки римлян. Кайседо не реализовал выход один на один, Ханданович справился с непростым ударом Иммобиле. У хозяев было больше ударов, но еще больше – навесов, с которыми без труда справлялась оборона "Ромы".

Единственное взятие ворот оказалось решающим и подопечные Симоне Индзаги одержали 3 очка. "Интер" остается на 3 позиции с 53 очками, "Лацио" на 5 строчке, набрав 48 пунктов.

Видео голов и обзор матча Интер – Лацио

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