"Лацио" добыл важные три очка в матче с "Интером": видео
В центральном противостоянии 29-го тура чемпионата Италии "Интер" на домашнем поле минимально уступил "Лацио".
Интер – Лацио 0:1
Голы: Милинкович-Савич, 13
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Гости из Рима шокировали "нерадзурри" уже на 13 минуте встречи, результативный удар на счету сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Луис Альберто с угла штрафной навесил на дальнюю штангу, и Милинкович-Савич в борьбе с защитником сумел нанести удар головой – 0:1.
Второй тайм прошел по схожему сценарию: "Интер" владел мячом, но опаснее были атаки римлян. Кайседо не реализовал выход один на один, Ханданович справился с непростым ударом Иммобиле. У хозяев было больше ударов, но еще больше – навесов, с которыми без труда справлялась оборона "Ромы".
Единственное взятие ворот оказалось решающим и подопечные Симоне Индзаги одержали 3 очка. "Интер" остается на 3 позиции с 53 очками, "Лацио" на 5 строчке, набрав 48 пунктов.
Видео голов и обзор матча Интер – Лацио
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