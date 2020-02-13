"Наполи" победил "Интер" и приблизился к финалу Кубка Италии: видео
"Наполи" сделал первый шаг к финалу Кубка Италии сезона 2019/2020. В первом матче полуфинального противостояния неаполитанцы на выезде победили "Интер".
Интер – Наполи
Гол: Руис, 57
К слову: "Интер" разгромил "Милан" в дерби несмотря на гол Ибрагимовича – видео
Первый момент в игре на 11 минуте имел Дрис Мертенс. Бельгиец освободился от опеки соперника, подхватил пас на пределы штрафной и неплохо пробил. Мяч пролетел чуть выше ворот.
"Интер" впервые ответил на 17 минуте. Лаутаро Мартинес, который пропускал игру с "Миланом", упустил прекрасную возможность забить.
После идеальной поперечной передачи в штрафную Лаутаро Мартинес выпрыгнул и пробил головой, но направил мяч над перекладиной.
Уже в компенсированное к первому тайму время Петр Зелиньский подхватил мяч после точного паса в штрафную, но с его ударом справился вратарь.
После перерыва неаполитанцы открыли счет. Фабиан Руис прорвался сквозь линию защиты и забил блестящий гол из-за пределов штрафной, пробив в упор с левой стойкой.
Видео гола Руиса
После этого "Интер" безуспешно пытался отыграться. Единственный острый момент "нерроадзури" создали только в компенсированное ко второму тайму время.
Д'Амброзио был очень близок к тому, чтобы забить. Он получил передачу в штрафной, но не придумал ничего лучшего чем пробить именно туда, где стоял Дэвид Оспина.
Таким образом, "Наполи" побеждает в первой игре. Матч состоится 5 марта.
Выбор редакции
-
Жалкие зарплаты игроков "Динамо", новая дата боя Постола и другие новости спорта 12 февралясегодня , 07:30
-
Украина объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону12 февраля , 17:31
-
"Динамо" неожиданно проиграло четвертой команде Казахстана в матче с шестью голами – видео12 февраля , 17:05