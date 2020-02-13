"Наполи" победил "Интер" и приблизился к финалу Кубка Италии: видео

"Наполи" сделал первый шаг к финалу Кубка Италии сезона 2019/2020. В первом матче полуфинального противостояния неаполитанцы на выезде победили "Интер".

Интер – Наполи

Гол: Руис, 57

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Первый момент в игре на 11 минуте имел Дрис Мертенс. Бельгиец освободился от опеки соперника, подхватил пас на пределы штрафной и неплохо пробил. Мяч пролетел чуть выше ворот.

"Интер" впервые ответил на 17 минуте. Лаутаро Мартинес, который пропускал игру с "Миланом", упустил прекрасную возможность забить.

После идеальной поперечной передачи в штрафную Лаутаро Мартинес выпрыгнул и пробил головой, но направил мяч над перекладиной.

Уже в компенсированное к первому тайму время Петр Зелиньский подхватил мяч после точного паса в штрафную, но с его ударом справился вратарь.

После перерыва неаполитанцы открыли счет. Фабиан Руис прорвался сквозь линию защиты и забил блестящий гол из-за пределов штрафной, пробив в упор с левой стойкой.

Видео гола Руиса

После этого "Интер" безуспешно пытался отыграться. Единственный острый момент "нерроадзури" создали только в компенсированное ко второму тайму время.

Д'Амброзио был очень близок к тому, чтобы забить. Он получил передачу в штрафной, но не придумал ничего лучшего чем пробить именно туда, где стоял Дэвид Оспина.

Таким образом, "Наполи" побеждает в первой игре. Матч состоится 5 марта.