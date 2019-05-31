"Интер" официально получил нового главного тренера

Новым наставником миланского "Интера" стал итальянский специалист Антонио Конте.

Соглашение специалиста и клуба действует до 2022-го года. О других деталях сделки пока неизвестно, сообщает официальный сайт клуба.

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"Антонио Конте – один из лучших тренеров. Я уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, которая всегда оставалась той же: снова сделать этот клуб одним из лучших в мире", – сказал президент "Интера" Стивен Чжан.

Конте возглавлял "Ювентус" с 2011-го по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в "Челси", откуда был уволен летом прошлого года и с того момента находился без клуба.

К слову, "нерадзурри" под руководством Лучано Спаллетти заняли четвертое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста. Он был назначен главным тренером "Интера" в июне 2017 года.

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