"Интер" остался без главного тренера

Миланский "Интер" официально объявил об отставке главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Итальянский специалист проработал в команде два сезона. Но так и не сумел добиться никаких наград. Хотя дважды выводил команду в Лигу чемпионов.

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FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 травня 2019 р.

Кто возглавит команду вместо Спалетти – пока неизвестно. Среди претендентов – Антонио Конте и Жозе Моуриньо. Оба сейчас без клубов. А Моуриньо уже работал в "Интере" в 2008-2010 годах. Именно тогда "Интер" в последний раз был чемпионом Италии. Тогда же команда выиграла свою единственную Лигу чемпионов.

К слову, главный конкурент "Интера" – "Милан" тоже остался без главного тренера.