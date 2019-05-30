"Интер" остался без главного тренера

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Лучано Спалетти
Лучано Спалетти / ESPN

Миланский "Интер" официально объявил об отставке главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Итальянский специалист проработал в команде два сезона. Но так и не сумел добиться никаких наград. Хотя дважды выводил команду в Лигу чемпионов.

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Кто возглавит команду вместо Спалетти – пока неизвестно. Среди претендентов – Антонио Конте и Жозе Моуриньо. Оба сейчас без клубов. А Моуриньо уже работал в "Интере" в 2008-2010 годах. Именно тогда "Интер" в последний раз был чемпионом Италии. Тогда же команда выиграла свою единственную Лигу чемпионов.

К слову, главный конкурент "Интера" – "Милан" тоже остался без главного тренера.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Интер
Источник: 24 канал
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