Миланский "Интер" еще не гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Для того, чтобы удержаться в топ-4 чемпионата Италии, команде нужно было не терять очки в матче против "Наполи". Однако "Интер" потерпел разгромное поражение.

Наполи – Интер – 4:1

Голы: Зелински, 16, Мертенс, 61, Руис, 71, 79 – Икарди, 81 (Пэн)

В начале матча команды обменялись опасными ударами. Но обошлось без голов. Пока к мячу не приложился Зелински. Полузащитник мощно пробил в дальний верхний угол ворот, и Ханданович не дотянулся до мяча. Ответ от "Интера" – удар Перишича. Но мимо.

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Во втором тайме голов было больше. Забить удалось Мертенсу. Бельгиец, чей рост лишь 1,69 м, забил головой после навеса с фланга.

"Интеру" же в этом матче явно не везло. То Кулибали выносит мяч головой уже с линии ворот после мощного удара соперника, то мяч на себя примет перекладина ворот.

В то время "Наполи" же продолжил забивать. Дублем отличился Руис. Сначала он забивал уже в пустой угол ворот после атаки команды (не сумел забить Милик). А потом-в ближний угол ворот.

Все, на что смог "Интер" – гол престижа. И то – с пенальти.

"Наполи" побеждает. Но для команды, кроме психологического факта, это мало значило. Команда и дальше осталась на второй позиции. "Интер" удержался на четвертом месте. Но пятый "Милан" отстает лишь на одно очко.