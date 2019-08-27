"Интер" разгромил клуб украинца Шахова в первом матче итальянской Серии А: видео

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"Интер" разгромил "Лечче"
"Интер" разгромил "Лечче" / twitter.com/Inter

Украинец Евгений Шахов летом перешел в итальянский "Лечче". Его команде в первом туре Серии А выпало играть против "Интера" на выезде. Хозяева поля одержали уверенную победу.

Интер – Лечче 4:0

Голы: Брозович, 21, Сенси, 24, Лукаку, 60, Кандрева, 84
Удаление: Фариас, 76 (Лечче)

Шахов этот матч провел на скамейке запасных. Поэтому именно оттуда наблюдал за разгромом его команды. Хотя в начале встречи именно "Лечче" мог выйти вперед, но Лападула не сумел воспользоваться ошибкой вратаря, который вышел за пределы штрафной. Зато со схожей позиции игрок "Львова" забил в ворота "Днепр-1".

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После этого "Интер" забил дважды с разницей в три минуты. Сначала отличился Брозович. А потом свое мастерство показал Сенси, обыграв нескольких соперников и отправив мяч в угол ворот.

Еще два гола влетели в ворота "Лечче" после перерыва. Сначала свой дебютный гол за "Интер" забил новичок "сине-черных" Лукаку. Форвард забивает в первых матчах за новый клуб уже в четвертый раз. До этого он дебютировал забитыми голами с "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Именно с МЮ игрок перешел летом за 80 миллионов евро.

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Довершил разгром Кандрева дальним ударом в верхний угол ворот. К тому времени "Лечче" уже играл в меньшинстве.

Видеообзор матча Интер – Лечче

Поэтому "Интер" возглавил турнирную таблицу после первого тура. А "Лечче" разместился на последней строчке.

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Теги: ФК Интер Спорт Футбол
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