Интер – Рома: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

В пятницу, 6 декабря, в рамках 15 тура Серии А "Интер" примет "Рому". Посмотреть матч можно в Украине онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет поединок "Интер" – "Рома" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Интер" – "Рома" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

К поединку с "волками" миланский клуб подходит лидером Серии A. После 14 туров "Интер" набрал 37 очков и на один балл опережает "Ювентус".

"Рома" сейчас на 5 строчке. В активе римлян 8 побед в 14 поединках.

Результат матча "Интер" – "Рома" читайте на сайте Спорт24.