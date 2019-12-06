Интер – Рома: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

15 Читати новину українською
Интер – Рома: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии / twitter.com/inter

В пятницу, 6 декабря, в рамках 15 тура Серии А "Интер" примет "Рому". Посмотреть матч можно в Украине онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет поединок "Интер" – "Рома" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

Смотрите также: Первое поражение Моуриньо: "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ – видео

Смотреть онлайн "Интер" – "Рома" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

К поединку с "волками" миланский клуб подходит лидером Серии A. После 14 туров "Интер" набрал 37 очков и на один балл опережает "Ювентус".

"Рома" сейчас на 5 строчке. В активе римлян 8 побед в 14 поединках.

Результат матча "Интер" – "Рома" читайте на сайте Спорт24.

Как теперь банки взимают долги по кредитам без решения суда
сегодня
313
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Интер Рома
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 декабря 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 188
5 декабря 14:27 Звезда НБА забросил эффектный данк, но рефери не засчитали бросок: видео
Юрій Семенюк 37
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 45
4 декабря 14:11 Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы
Вісент Луїс 135
4 декабря 14:05 Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громкие скандалы
Олена Кандяк 1506
Новости
Больше новостей
Залиште відгук