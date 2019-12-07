"Интер" сыграл вничью с "Ромой" и не забил сопернику впервые в сезоне: видео

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Интер – Рома: результат и видео голов

"Интер" и "Рома" без забитых мячей закончили матч на "Джузеппе Меацца" в стартовой игре 15-го тура в Серии А.

Интер – Рома 0:0

И хотя обе команды были очень осторожны и не хотели рисковать, у ворот Миранте было несколько по-настоящему головых моментов. И все же ничья логичный исход этой встречи.

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Это четвертая подряд ничья между этими соперниками, что произошло впервые с 1967 года. Кроме того, "нерадзурри" не могут обыграть "волков" на своем стадионе с 31 октября 2015 года, когда они победили со счетом 1:0. Это также первая встреча в этом сезоне, в которой миланцам не удалось забить ни одного мяча.

Команда Антонио Конте увеличила отрыв от "Ювентуса" в турнирной таблице до двух очков, но в то же время позволила подопечным Сарри надеяться на выход на первое место уже по итогам этого тура.

Интер – Рома видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Интер Рома
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